П'ятеро людей загинули від стріл арбалета в Німеччині . У готелі баварського міста Пассау знайшли три тіла, пронизані стрілами, - чоловіка та двох жінок. Неподалік було і знаряддя вбивства. Напередодні поліція повідомила, що в оселі однієї з жертв виявили ще два тіла. Нині правоохоронці намагаються встановити зв'язок між загиблими.

"Ми знаємо лише те, що жертви приїхали до готелю з Нижньої Саксонії у п'ятницю вранці. Ким вони доводяться один одному поки що невідомо. Здається, у момент їхньої смерті ніхто нічого не чув і не помітив нічого дивного. Відтворити події буде складно, зараз нам важливо зібрати докази", - говорить Джозеф Екль, офіцер поліції.