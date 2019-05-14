Парубий подписал "языковой закон" [ Редактировать ]
Во вторник, 14 мая, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал "языковой закон". Это законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, сообщает "РБК-Украина".
Документ будет передан на подпись президенту Петру Порошенко.
"Сегодня и сейчас я подпишу закон. В ближайшие дни его подпишет президент Украины. Безотлагательно подписываю... Безотлагательно передаю через Аппарат на подпись президенту Украины", - отметил глава парламента Андрей Парубий.
Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект вцелом "Об обеспечении украинского языка, как государственного". И теперь за нарушение этого закона граждан Украины будут штрафовать. 14 апреля Андрей Парубий требовал срочно разблокировать подписание закона о языке.
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