160 мільярдів гривень - дефіцит пенсійного фонду України на сьогоднішній день. Як провести реструктуризацію боргу визначали сьогодні на засіданні парламентського комітету з питань соцполітики.

Там пропонують збільшити ЄСВ і встановити другий (накопичувальний) рівень пенсійного забезпечення. Він діє в більшості країн Європи.

Відповідні законопроекти нардепи подали на розгляд уряду.

"Пенсионная реформа показала свою несправедливость, когда ряд людей, включая пенсионеров-госслужащих, военных пенсионеров, переселенцев - просто выбросили сегодня из социальной защиты. Им не пересматривают и не индексируют пенсии, а многих и лишают пенсий. Если экстренно не принимать сейчас реанимационные меры, мы можем сейчас прийти к тому, что к концу года пенсионный фонд будет не в состоянии обслуживать выплату пенсий", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".