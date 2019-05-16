Наталія Королевська оприлюднила програму реструктуризації боргу пенсійного фонду України [ Редактировать ]
160 мільярдів гривень - дефіцит пенсійного фонду України на сьогоднішній день. Як провести реструктуризацію боргу визначали сьогодні на засіданні парламентського комітету з питань соцполітики.
Там пропонують збільшити ЄСВ і встановити другий (накопичувальний) рівень пенсійного забезпечення. Він діє в більшості країн Європи.
Відповідні законопроекти нардепи подали на розгляд уряду.
"Пенсионная реформа показала свою несправедливость, когда ряд людей, включая пенсионеров-госслужащих, военных пенсионеров, переселенцев - просто выбросили сегодня из социальной защиты. Им не пересматривают и не индексируют пенсии, а многих и лишают пенсий. Если экстренно не принимать сейчас реанимационные меры, мы можем сейчас прийти к тому, что к концу года пенсионный фонд будет не в состоянии обслуживать выплату пенсий", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
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