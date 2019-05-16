Американські розробники створили робота-акробата [ Редактировать ]
Чому завалилася будівля в Шанхаї? Через яке лихо голодують у Північній Кореї? Та в якій країні мільярдер намагається наслідувати Трампа? Про це та інше - в нашому огляді.
П'ятеро людей загинули внаслідок обвалу будівлі в Шанхаї. Чотирнадцятьох - витягли з-під завалів живими. Нині вони в лікарні. Трагедія сталася на старій фабриці, яку саме ремонтували будівельники. За інформацією ЗМІ, на робітників упав дах. Про причини трагедії - не повідомляють. Місце подій оточила поліція, там досі працюють рятувальники.
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Північна Корея потерпає від посухи. Від січня в країні тримається найнижчий рівень опадів з 1982 року. Влада офіційно визнала проблему і закликала громадян, "боротися за врожай". Посуха загрожує продовольчою кризою та голодом. Нещодавно в ООН заявили, що 10 мільйонів громадян, а це 40 відсотків населення країни, вже потребують негайної продовольчої допомоги. За даними організації, у 90-х через голод у КНДР загинули 200 тисяч людей.
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Австрійський парламент заборонив носити хіджаб у молодшій школі. За новим законом, у дитячих закладах обмежили право вдягати головні убори з ідеологічних чи релігійних міркувань. Щоправда, на юдейську кіпу дія документа не поширюється, позаяк, вона - не закриває волосся. Порушення нового закону передбачає 440 євро штрафу. На розгляд депутатів уряд надсилав його тричі. У жовтні 2017 року в Австрії заборонили носити у публічних місцях одяг, що закриває обличчя.
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Музей Статуї Свободи відкрили в Нью-Йорку, поруч з легендарною скульптурою. На урочисту церемонію з'їхалося чимало знаменитостей. Зокрема, телеведуча Опра Вінфрі, мільярдер Джеф Безос, дочка Білла та Гіларі Клінтон. Музей будували з 2016 року, витратили понад 100 мільйонів доларів. Серед експонатів - оригінальний факел статуї, який замінили на новий 30 років тому. А також - відео та презентації про історію "Леді Ліберті".
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"Австралійський Дональд Трамп" - так називають мільярдера Клайва Палмера, який балотується в парламент країни. Його гасло - "Зробимо Австралію великою". На передвиборчу кампанію бізнесмен витратив більше, ніж два конкуренти його партії разом узяті. Утім, за прогнозами соціологів, на виборах 18 травня політсила Палмера не візьме жодного мандату.
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Робота-канатохідця змайстрували у США. Поки він вміє ходити по бетонній шпалі, між двома платформами. Тримає рівновагу і орієнтується у просторі за допомогою оптичного локатора. Розробники ще працюють над вдосконаленням механізму. Опісля він зможе працювати під час надзвичайних ситуацій і рятувати людей з важкодоступних місць.
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Зграю скатів зафільмували з дрона біля узбережжя Австралії, неподалік Сіднея. Риби потрапили на відео безпілотника, який стежить за наближенням до берега акул. Біологи кажуть, таке видовище - велика рідкість. До того ж, скати зазвичай не запливають у ці води.
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П'ята серія останнього сезону "Гри престолів" стала найпопулярнішою в історії серіалів. Її подивились понад 18 мільйонів глядачів. Попередній рекордсмен - третя серія цього ж сезону. Шостий і фінальний епізод культового шоу шанувальники побачать 19 травня.
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