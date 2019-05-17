Борис Джонсон побореться за посаду прем'єр-міністра Британії [ Редактировать ]
Борис Джонсон побореться за посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Колишній міністр закордонних справ країни підтвердив наміри очолити уряд після відставки Терези Мей.
Її дату чинна прем'єрка має погодити на початку червня. Нагадаю, що Борис Джонсон виступає проти лінії Мей у перемовах із Євросоюзом щодо Brexit та є прихильником "жорсткого" виходу країни з ЄС на умовах Лондона.
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