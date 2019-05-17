Прорив дамби стався в американському штаті Техас. Лихо трапилося неподалік міста Нью-Браунфелс. Відео моменту аварії зафіксувала камера відеоспостереження.

Греблю свого часу побудували на річці Гуадалупе, яка впадає в Мексиканську затоку. Місцева влада евакуювала кілька сотень родин через загрозу підтоплення їхніх помешкань. Уряд наразі планує виділити гроші з бюджету на відновлення дамби, яку звели ще у 1931 році.