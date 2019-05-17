В ефірі прграми "Подробиці тижня" радник Володимира Зеленського Дмитро Розумков розповів про співпрацю Зеленського з Верховною Радою.

Чи буде Зеленський видавати указ про розпуск Ради?

Владимир Зеленский, как президент Украины, будет пользоваться несколькими вещами, принимая такие решения, если они будут ими приниматься. Первое - законы, второе - эффективность органов власти для реализации задач, которые стоят перед Украиной.

Чи готові депутати йти на співпрацю з Зеленським?

Мы видели это "сотрудничество", когда Рада голосовала за инаугурацию, когда ряд народных депутатов и фракций даже не скрывая своей позиции, заявляли что проголосуют за любую дату, лишь бы насолить Зеленскому и не проголосовать за 19 мая. Украинцы ждут, когда Зеленский вступит в обязанности.

Як відбувається передача влади зараз і чи відбувається вона взагалі? Є взаємодія між командами Зеленського і Порошенко?

Взаимодействие появилось только сейчас, когда 16 мая указ о проведении инаугурации подписался.

Як Володимир Зеленський оцінює рішення Порошенко, особливо кадрові. Чи будуть вони переглянуті?

Уходящий президент начинает "раздавать" ключевые должности, ордена и звания. В воюющем государстве есть больше людей, которые заслуживают этих наград, чиновники могли бы обойтись и без них. Возможно и есть у них какие-то заслуги, но оценку этому должен давать не уходящий президент, а новоизбранный. По многим назначениям слишком большой резонанс и в обществе, и в политике, и в международной арене.

Коли чекати ключових посад від новообранного президента?

Есть должности, на которые может назначать президент. Большая часть фамилий будет озвучена в ближаейшем будущем.