Вице-канцлер Австрии ушел в отставку [ Редактировать ]
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал заявление об отставке с поста замглавы правительства страны. Об этом сообщил сам Штрахе на пресс-конференции в Вене в субботу, 18 мая.
По его словам, канцлер страны Себастьян Курц выразил согласие с таким решением. Кроме того, Штрахе решил сложить с себя полномочия председателя Австрийской партии свободы (АПС).
Незадолго до пресс-конференции Штрахе был вызван в ведомство канцлера в связи со вспыхнувшим накануне коррупционным скандалом.
Немецкие издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на оказавшиеся в их распоряжении видеозаписи, что Штрахе и глава парламентской фракции АПС Йоханн Гуденус в 2017 году планировали передать ряд государственных строительных заказов фирмам некой российской предпринимательнице в обмен на финансовую помощь партии АПС перед выборами в парламент.
Утверждается, что переговоры австрийских политиков с женщиной, назвавшейся богатой россиянкой и племянницей одного из олигархов РФ, проходили в июле 2017 года на острове Ибица. Кроме Штрахе и Гуденуса в беседе приняли участие супруга последнего, а также еще один мужчина, говорящий по-немецки.
Подлинность видео журналисты проверили в Институте безопасности информационных технологий Общества Фраунгофера в Дармштадте.
Раньше сообщалось о том, что замглавы СБУ подал в отставку. А Петр Порошенко уволил заместителя главы АП, также действующий президент отправил в отставку командующего Нацгвардии.
по теме
Зеленский определился с главой МИД и АП - СМИ
У Владимира Зеленского определяются с первыми назначениями по президентской квоте
США будет поставлять ракеты для Канады, Японии и Южной Кореи
Госдепартамент США одобрил поставки оружия странам-союзникам
Дмитро Розумков розповів про співпрацю Володимира Зеленського з Верховною Радою
В ефірі прграми "Подробиці тижня" радник Володимира Зеленського Дмитро Розумков розповів про співпрацю Володимира Зеленського з Верховною Радою
Варіант розпуску Верховної Ради залишається актуальним - політолог
В ефірі програми "Подробиці тижня" український політолог Володимир Фесенко розповів про ймовірні кадрові рішення
Порошенко уволил руководителя Нацинститута стратегических исследований
Президент Украины Петр Порошенко освободил Ростислава Павленко от должности директора Национального института стратегических исследований