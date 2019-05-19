Нові авіаудари по території Сирії. Бомбардуванню піддалися об'єкти іранських військових у цій країні. Дамаск звинувачує Ізраїль, Єрусалим, як зазвичай, мовчить.

Надпотужні вибухи, тотальне руйнування атакованих об'єктів - ударів завдали по північному заходу Сирії, це район Кунейтра, там розташовані бази урядових військ. Утім, бомбили не сирійців. За даними центру моніторингу прав людини, що, як правило, повідомляє про атаки, нападу піддалися об'єкти іранських військових, корпусу вартових ісламської революції і позиції бойовиків Хезболли. Усі вони воюють у Сирії на боці Башара Асада.

Ізраїль ніяк цю атаку не прокоментував. Це звичайна політика Єрусалима - усувати загрози максимально непублічно. Офіційні сирійські джерела поклали провину за атаку на Ізраїль і оголосили про те, що напад було відбито силами сирійської ППО. Саме напередодні С-300, які Дамаск отримав від Москви після інциденту з російським літаком, заступили на бойове чергування. Втім, сирійці зазначили, що новітні комплекси не застосовували, оскільки в цьому не було необхідності.

"Мне кажется, что на самом деле причина другая - причина в том, что как только С-300 будут задействованы по израильским самолетам, то батарея тут же будет уничтожена. И это очень сильно ударит по российскому ВПК. И я не думаю, что кто-то с сирийской, а тем более, с российской стороны заинтересован в таком развитии событий", - говорить Віктор Верцнер, військовий експерт.

Комплекси С-300 надійшли на озброєння сирійської ППО ще в жовтні минулого року, але для них не було підготовлено обслугу. За заявами російської сторони, на навчання необхідно три місяці, тоді як тривали вони більше ніж півроку. Наскільки вільно сирійці можуть їх використовувати - незрозуміло. Але відомо, що цю загрозу ізраїльтяни врахували. Тепер для атак по сирійській території використовують або малопомітні F-35 п'ятого покоління, або крилаті ракети, які С-300 перехопити не може.

Лише цього року невідомі ВПС вісім разів бомбили іранські об'єкти на території Сирії. Ізраїль, який усе заперечує, продовжує проводити політику "червоних ліній", згідно з якою, щойно іранська присутність у Сирії починає загрожувати його безпеці, в повітря піднімаються бойові літаки.