Генсек ООН написав листа Володимиру Зеленського [ Редактировать ]
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш написав листа новообраному Президенту Зеленському. У ньому висловив підтримку мирному врегулюванню війни на Донбасі та запевнив: ООН й далі сприятиме Києву в подальшому проведенні реформ у країні.
Гутерреш підкреслив: Організація Об'єднаних Націй підтримує незалежність і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів.
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