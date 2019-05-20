Владимир Зеленский рассказал о первом указе [ Редактировать ]
Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым подпишет указ о роспуске Верховной Рады. Об этом он рассказал, когда шел от парламента к Администрации президента на встречу с иностранными гостями, пишет Liga.net.
На вопрос журналиста, каким будет его первый указ, Зеленский сказал: "О роспуске Рады". Отвечая на вопрос, всегда ли он будет передвигаться пешком, Зеленский выразил надежду, что улицы не будут перекрываться.
"Это главное. А там - какая разница. Где пешком, а где на машине", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.
После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.
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