Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым подпишет указ о роспуске Верховной Рады. Об этом он рассказал, когда шел от парламента к Администрации президента на встречу с иностранными гостями, пишет Liga.net.

На вопрос журналиста, каким будет его первый указ, Зеленский сказал: "О роспуске Рады". Отвечая на вопрос, всегда ли он будет передвигаться пешком, Зеленский выразил надежду, что улицы не будут перекрываться.

"Это главное. А там - какая разница. Где пешком, а где на машине", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.

После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.