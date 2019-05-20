В понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами иностранных делегаций и послами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи Зеленский заявил, что его переполняют благодарность и надежда.

"Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина - демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное - в борьбе с российской агрессией", - отметил президент, открывая вместе с супругой Еленой торжественный прием представителей иностранных государств.

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Глава государства также выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти, а "Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться".

Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет иметь славу во всем мире. Прибывшие на инаугурацию гости стоя приветствовали президента Украины.

Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.

После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.

Также Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Новый президент обратился не только к парламентариям, но и украинцам, с просьбой вернуться в страну и инвестировать в государство свои знания. А также заявил, что не хочет видеть своих портретов в кабинетах граждан.

Кроме того, Зеленский назвал первое задание, которое стоит перед ним на посту президента.

После официальной речи Зеленскому представили командование ВСУ.

Сразу после церемонии инаугурации министр обороны Украины Степан Полторак подал в отставку. Также в отставку подало и все руководство СБУ. В то же время Ульяна Супрун заявила, что не намерена уходить с поста.

Вскоре Владимир Зеленский с булавой опубликовал первый пост после инаугурации.

По итогам инаугурации Порошенко, Гройсман и Парубий провели встречу. А премьер-министр страны обратился к новому президенту.

На церемонии присутствовали представители других стран. Так, делегация из США рассказала, что речь была впечатляющей и мощной. А Трамп передал послание для Зеленского. Смотрите также, как в России отреагировали на речь президента в Раде.