Одного українського армійця поранено цієї ночі на передовій. Від початку доби російські найманці тричі атакували позиції ЗСУ на Донецькому напрямку.

Із гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь поблизу Гнутового, Водяного та Старогнатівки. Минулої доби ворог 11 разів порушив режим тиші на Донбасі. Бойовики цілили із зенітних комплексів по околицях Троїцького. Гаряче також було неподалік Золотого-4 і Водяного.

Про ситуацію поблизу окупованої Горлівки дізнаємося від Руслана Смєщука.

Передові позиції навпроти окупованої Горлівки. Ворожі бліндажі можна побачити в бінокль. Доки ми працюємо - тут панує тиша. Але раніше супротивник атакував ці укріплення з бронетехніки, зенітки та мінометів.

"Вчора увечері відкривали вогонь, в основному, - міномети 82 мм. БМП-2 виїжджало - теж працювало по нашим позиціям. А сьогодні поки тиша", - розповідає Микола, військовослужбовець ЗСУ.

Бійці розповідають - супротивник дещо активізувався. Це пов'язують з імовірною ротацією бойовиків.

"2, 3 дня назад. До этого вели себя более-менее - ну, там контрольные какие-то свои прострелки делали. А вот последние три дня что-то на них нашло - может, напоследок решили себя проявить, может ротации", - зазначив Владислав, військовослужбовець ЗСУ.

Проте армійці довго не терплять. Коли ворожий вогонь стає загрозливим - починають стріляти у відповідь.

"Враг ведет себе иногда дерзко, но ми не попускаем - отвечаем. Потому что защищаем землю, на которой ми родились и выросли. Стараемся все делать правильно. Делаем по приказу - самовольства, самоуправства тут нет", - наголосив позивний "Білий", військовослужбовець ЗСУ.

Ну а доки обстрілів немає - військовики облаштовують побут. Наприклад, ось таким дороговказом, де перелічені рідні міста хлопців.