В преддверии пляжного сезона медики назвали несколько способов избавления от целлюлита в короткие сроки. В данном случае, сообщается о первых результатах уже через две недели, передает golos.ua.

По словам экспертов, избавиться от апельсиновой корки поможет комплексный подход, который включает в себя три аспекта - сокращение углеводов в пище, физическая нагрузка и массаж. Одной из причин целлюлита является гормональный дисбаланс, поэтому он может встречаться даже у худых людей. Структурные изменения в подкожном слое представляют собой накопление жира в клетках.

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Чаще всего такая бугристость встречается у женщин из-за разного строения подкожно-жировой клетчатки. Связано это с тем, что между жировыми клетками перегородки расположены по отношению к эпидермису перпендикулярно, в отличие от мужчин, у которых перегородки под углом.

И все же косметолог говорит, что победить целлюлит возможно. По ее словам, безуглеводная постоянная диета, физические нагрузки и механическое воздействие на кожу (массаж) два раза в неделю приведут к значительному видимому результату уже через 2 недели.

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