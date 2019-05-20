Лідери іноземних держав привітали Володимира Зеленського з інавгурацією [ Редактировать ]
Із вступом на посаду Володимира Зеленського привітали іноземні лідери. Зокрема, прем'єр Британії Тереза Мей і королева Єлизавета Друга. А на його перше рішення розпустити Верховну Раду - відреагували у представництві ЄС.
У коментарі виданню "Європейська правда" зазначили - для офіційної реалізації такого указу необхідна низка кроків. Сподіваються, що дострокові вибори будуть вільними й справедливими, і не вплинуть на динаміку реформ.
Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович додав - Брюссель підтримає будь-яке рішення, яке відповідає волі народу і Конституції.
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