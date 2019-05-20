Інавгурація президента: які заяви зробив Володимир Зеленський

Володимир Зеленський оголосив, що відправляє депутатів на дострокові вибори. Але перед тим хоче, щоб вони ухвалили кілька законів. Про що йдеться? І які ще гучні заяви пролунали?