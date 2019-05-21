Із Ейфелевої вежі евакуювали туристів [ Редактировать ]
Відвідувачів Ейфелевої вежі евакуювали через самогубця. 40-річного чоловіка, який видирався догори по зовнішній стіні культової пам'ятки Парижа, угледіли охоронці.
Згідно з інструкцією, на такий випадок вони одразу викликали поліцію та попросили туристів покинути споруду. Після кількох годин перемовин чоловік передумав стрибати і здався.
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