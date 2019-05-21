Відвідувачів Ейфелевої вежі евакуювали через самогубця. 40-річного чоловіка, який видирався догори по зовнішній стіні культової пам'ятки Парижа, угледіли охоронці.

Згідно з інструкцією, на такий випадок вони одразу викликали поліцію та попросили туристів покинути споруду. Після кількох годин перемовин чоловік передумав стрибати і здався.