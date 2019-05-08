Некоторые продукты позиционируются как самые полезные и наиболее подходящие для включения в утреннюю трапезу. К сожалению, это не соответствует действительности и не все их них полезны для завтраков, передает telegraf.com.ua.

Мюсли и каши быстрого приготовления

Блюда из круп содержат большое количество питательных веществ, в том числе правильных углеводов, способных перевариваться достаточно медленно и снабжать организм энергией в течение первой половины дня. К сожалению, каши быстрого приготовления в значительной степени лишены этих качеств. Поэтому полезность таких каш считается весьма сомнительной.

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Ореховые и шоколадные пасты

В этих продуктах, которые так любят многие дети, на самом деле нет ни шоколада, ни орехов. Они состоят из гидролизованных растительных масел (как правило, самых дешевых - пальмоядрового или кокосового), сухого молока, масла какао, лецитина и вкусовых добавок. Такое сочетание компонентов может не только нанести непоправимый вред организму, нарушив нормальный обмен веществ, но и на долгие годы изменить пищевое поведение человека.

Плавленый сыр

Многие считают, что бутерброд с плавленым сыром все же менее вреден, чем гамбургер или бутерброд с маслом и колбасой, но это не так. Продукт, который нам так активно навязывает реклама, практически полностью состоит из жира. Полезными свойствами настоящего сыра он не обладает.

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Фастфуд

В данном случае к быстрым углеводам, содержащимся в белом хлебе, добавляются сомнительные жиры, на которых обжариваются мясные ингредиенты (они, кстати, тоже бывают не лучшего качества). Кроме того, в гамбургере обычно присутствует майонез или томатный соус, также не добавляющие этой пище полезности.

Творожные сырки

Любое блюдо из натурального творога (сырники, запеканка, просто творог хорошего качества) прекрасно подходит для употребления во время утренней трапезы: это замечательная диетическая пища, содержащая необходимые организму белки и минералы. Сладкие творожные сырки, молочные ломтики и творожная масса, усиленно рекламируемые производителями, в данном случае адекватной заменой не являются.

Пакетированные соки

Пакетированные соки содержат большое количество сахара, лимонную кислоту и другие консерванты. Вместо фруктовой мякоти в продукт нередко добавляют пектин или свекольный жмых (отходы переработки сахарной свеклы).

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Бутерброды с колбасой

Хлеб из пшеничной муки со сливочным маслом и колбасными изделиями (часто далеко не самого высокого качества) - сочетание, содержащее максимальное количество быстрых углеводов и вредных жиров.

Кондитерская продукция промышленного производства

Любые кондитерские вкусности представляют собой набор быстрых углеводов и большого количества животных жиров. Продукт содержит массу калорий и имеет очень высокий гликемический индекс. Такой завтрак не делает человека сытым и бодрым в течение длительного времени, зато способствует набору лишнего веса.

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