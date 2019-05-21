Второй президент Украины Леонид Кучма уверен, что под руководством президента Владимира Зеленского будет создана профессиональная команда, а главе государства советует больше действовать и меньше говорить, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мне кажется, все-таки под руководством нового президента будет сформирована профессиональная команда. Самое главное - чтобы они видели и выполняли те вещи, которые обещали. Ведь 5 лет назад нам тоже обещали - очень и очень много", - сказал Кучма.

По его словам, будет хорошо, если новоизбранный президент не будет "мастером на все руки", в отличие от своего предшественника Петра Порошенко.

При этом Кучма отметил, что Порошенко повредило то, что он был министром иностранных дел, начальником в банке, министром экономики - "он пытался за всех свои вопросы решать".



"Президенту новому я желаю меньше говорить и больше делать. Мы послушали о его первых шагах - верной дорогой, как раньше говорили, идете, товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха. Я знаю этого человека (Зеленского), его главные добродетели - он честный и порядочный, чего нам сегодня крайне не хватает", - отметил Кучма.

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Отвечая на вопрос о том, какой совет о мире он бы дал Зеленскому, второй президент сказал: "Все проблемы войны и мира - в руках одного человека, господина Путина. Какие бы со своей стороны мы ни давали контрпредложения - все в тумане, ведь идти на компромисс, подняв руки, - думаю, это не устроит Украину. Тем более, если так будет, то сегодняшний президент долго не проработает - по политическим мотивам, как вы понимаете. А сегодня со стороны Российской Федерации пока один язык - ультиматум, другого, к сожалению, нет", - сказал Кучма.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский назвал причину роспуска Верховной Рады. А также Владимир Зеленский предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов.