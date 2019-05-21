Заяву президента Володимира Зеленського про відставку уряду - підтримали в парламентському комітеті з питань соцполітики. Повідомив про це виконувач обов'язків голови комітету Сергій Каплін.

Він також додав першим заяву про звільнення мав би подати міністр соціальної політики Андрій Рева. Адже, чи за призначенням витрачалися державні кошти, виділені Міністерству, досі не відомо.

"Воровать у простого человека в условиях нищеты и войны - нет большего греха, нарушения конституции и ее законов. Это сегодня позволяют себе работники социальной сферы Кабмина. Доказательства - задержания руководителя центров занятости. На фоне безработицы и выезда 12 млн. граждан за рубеж, у него находят 7 млн. долларов, бриллианты, золото. И мы инициируем сейчас создание временной следственной комиссии, чтобы понять куда деваются ресурсы, которые выделяют в распоряжение господина Ревы. По итогам этого расследования мы будем обращаться в ГПУ, НАСУ, СБУ и главное - к президенту страны", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету ВРУ з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення.