Верховна Рада збереться на позачергове засідання [ Редактировать ]
Позачергові вибори до Верховної Ради України призначено на 21 липня 2019 року. Про це йдеться в Указі президента Володимира Зеленського. Його він підписав після зустрічі з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій.
Сьогодні о 12.00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, щоб внести зміни до виборчого законодавства. За попередньою інформацією, голосуватимуть за зниження прохідного бар'єру до трьох відсотків і скасування мажоритарки.
"Партії задекларували бажання йти на вибори, це буде дуже важливий крок для оновлення парламенту і для заведення в парламент нових прогресивних молодих облич, які мають бажання працювати на Україну і на її майбутнє", - говорить Андрій Богдан, голова Адміністрації президента.
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