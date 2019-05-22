Позачергові вибори до Верховної Ради України призначено на 21 липня 2019 року. Про це йдеться в Указі президента Володимира Зеленського. Його він підписав після зустрічі з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій.

Сьогодні о 12.00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, щоб внести зміни до виборчого законодавства. За попередньою інформацією, голосуватимуть за зниження прохідного бар'єру до трьох відсотків і скасування мажоритарки.

"Партії задекларували бажання йти на вибори, це буде дуже важливий крок для оновлення парламенту і для заведення в парламент нових прогресивних молодих облич, які мають бажання працювати на Україну і на її майбутнє", - говорить Андрій Богдан, голова Адміністрації президента.