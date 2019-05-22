ГБР открыло дело против Сытника из-за его элитного отдыха [ Редактировать ]
Госбюро расследований открыло уголовное производство в отношении Артема Сытника из-за незадекларированного отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области. Об этом сегодня сообщили "Українські Новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает "ДС".
Отмечается. что производство открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.
Также проверяется информация о получении Сытником неправомерной выгоды от людей, которые оплатили его отдых.
Отметим, по состоянию на 08.45 на сайтах ГБР и НАБУ нет информации об открытии уголовного производства в отношении Артема Сытника.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что глава Национального антикорупционного бюро Украины Артем Сытник любит отдыхать с семьей в Охотничьем угодье "Полеское - Сарны" в Ровенской области, однако сам не платит за элитный и дорогой отдых. Позже появились подробности элитного отдыха Сытника.
Как сообщалось, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ не видит состава преступления в поддержке директором НАБУ Артемом Сытником кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, однако будет расследовать сообщения о том, что чиновник не заплатил за свой отдых на одной из элитных баз отдыха.
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