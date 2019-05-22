Сили протиповітряної оброни США перехопили шість російських військових літаків. Чотири російські стратегічні бомбардувальники ТУ-95 і два винищувачі СУ-35 зафіксували на захід від Аляски. Вони увійшли в район, прилеглий до повітряного простору Штатів.

Американські винищувачі супроводжували росіян, доки ті не покинули зону Аляскинської ППО. Як запевняють у Росії, льотчики виконували планові польоти та вважали, що перебувають над нейтральним водами.