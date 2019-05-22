У США перехопили російські літаки [ Редактировать ]
Сили протиповітряної оброни США перехопили шість російських військових літаків. Чотири російські стратегічні бомбардувальники ТУ-95 і два винищувачі СУ-35 зафіксували на захід від Аляски. Вони увійшли в район, прилеглий до повітряного простору Штатів.
Американські винищувачі супроводжували росіян, доки ті не покинули зону Аляскинської ППО. Як запевняють у Росії, льотчики виконували планові польоти та вважали, що перебувають над нейтральним водами.
по теме
США закликали Туреччину відмовитися від придбання російських систем
США запровадили санкції проти російського заводу "Авангард", який виготовляє зенітно-ракетні комплекси ЕС-300 і ЕС-400
ВВС США перехватили 6 российских военных самолетов
В Минобороны России уже прокомментировали инцидент
Пассажирский Boeing упал в реку: найден черный ящик
Эксперты ожидают получить от черного ящика информацию о состоянии двигателей, закрылков и шасси
Супрун закликала ООН вилучити Росію з Ради Безпеки організації
Напередодні в Женеві очільниця вітчизняного МОЗу звітувала на сесії Всесвітньої організації охорони здоров'я про медичну реформу в Україні на тлі п'ятирічної російської агресії
Українські бійці потрапили у ворожий полон
Починаємо з тривожних новин. Восьмеро українських армійців потрапили у ворожий полон. Це сталося на лінії розмежування у Волноваському районі Донеччини