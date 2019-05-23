Вояки контролюють ситуацію на лінії розмежування - звітують у штабі

На Донбасі українські армійці напередодні ліквідували трьох бойовиків та вивели з ладу ворожу техніку - військову вантажівку та БМП.

Машину піхоти противника - виявила аеророзвідка в смузі відповідальності 24-ї бригади імені Короля Данила. Відео влучного удару розмістив у Facebook фонд "Повернись живим".

Напередодні під ворожим вогнем, зокрема артилерійським, опинилися опорники Об'єднаних сил біля Попасної, Новоолександрівки та Золотого-4. Одного бійця поранено.

Сьогодні зранку окупанти з протитанкових ракетних комплексів та гранатометів атакували наші позиції неподалік Миколаївки та Старогнатівки.