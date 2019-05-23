На Донбасі військові вивели з ладу БМП бойовиків [ Редактировать ]
На Донбасі українські армійці напередодні ліквідували трьох бойовиків та вивели з ладу ворожу техніку - військову вантажівку та БМП.
Машину піхоти противника - виявила аеророзвідка в смузі відповідальності 24-ї бригади імені Короля Данила. Відео влучного удару розмістив у Facebook фонд "Повернись живим".
Напередодні під ворожим вогнем, зокрема артилерійським, опинилися опорники Об'єднаних сил біля Попасної, Новоолександрівки та Золотого-4. Одного бійця поранено.
Сьогодні зранку окупанти з протитанкових ракетних комплексів та гранатометів атакували наші позиції неподалік Миколаївки та Старогнатівки.
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На Донбасі військові вивели з ладу вантажівку та БМП бойвиків
Українські армійці попередньої доби ліквідували на Донбасі трьох бойовиків та вивели з ладу ворожу техніку - військову вантажівку та БМП
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