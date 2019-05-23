У Білорусі перепоховали жертв Голокосту [ Редактировать ]
У Білорусі перепоховали понад 1200 жертв Голокосту. Братську могилу в'язнів брестського гетто випадково виявили в січні під час будівництва житлового комплексу. Коли ж дослідники і волонтери узялися розкопувати поховання - були вражені кількістю загиблих.
За спільною домовленістю влади та єврейської громади, останки вирішили перепоховати на місцевому цвинтарі. А на місці трагічної знахідки встановлять пам'ятний знак.
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