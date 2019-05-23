Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, п'ятивідсотковий бар'єр подолали б чотири партії, - про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соцдосліджень імені Олександра Яременка.

Партія "Слуга народу" Володимира Зеленського набирає майже 40 відсотків голосів.

За нею йде "Опозиційна платформа - За життя". Політсилу Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука підтримують понад 11 відсотків.

Блок Петра Порошенка "Солідарність" отримує майже 10 процентів голосів виборців.

І замикає прохідну четвірку Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко - 9,6 відсотка голосів виборців.