Передвиборча соціологія: яким партіям віддають перевагу українці (рейтинги) [ Редактировать ]
Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, п'ятивідсотковий бар'єр подолали б чотири партії, - про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соцдосліджень імені Олександра Яременка.
- Партія "Слуга народу" Володимира Зеленського набирає майже 40 відсотків голосів.
- За нею йде "Опозиційна платформа - За життя". Політсилу Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука підтримують понад 11 відсотків.
- Блок Петра Порошенка "Солідарність" отримує майже 10 процентів голосів виборців.
- І замикає прохідну четвірку Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко - 9,6 відсотка голосів виборців.
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