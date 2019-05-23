Одразу після перезавантаження парламенту мають відбутися дострокові вибори до місцевих рад, - на цьому наполягає нардеп Сергій Каплін. Відповідну постанову він уже підготував, щоб у будь-який момент внести її до профільного комітету.

"Зараз проведемо парламентські вибори і буде абсолютно нова продуктивна коаліція. Але політики на місцях - в Києві, в Полтаві, в Запоріжжі, в Дніпрі думають, що вони перефарбуються, пересидять і повернуться до своїх місцевих корит. Ми цього зробити не дозволимо і одразу після парламентської кампанії ініціюємо і проведемо дочасні місцеві вибори. Поправимо закон, аби українці могли відкликати депутатів місцевих рад. Але головне - оберемо туди нових, інших людей", - наголосив Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету ВРУ з питань соцполітики, занятості та пенсійного забезпечення.