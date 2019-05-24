Конфуз дня: алигатор прокатился на надувном матрасе (фото) [ Редактировать ]
Американская семья на отдыхе во Флориде наблюдала необычную картину: аллигатор забрался на надувного аллигатора в бассейне, передает "Униан".
Дэвид Джейкобс из штата Джорджия рассказал, что отдыхал с семьей в Майами, когда столкнулся с аллигатором. Сначала рептилия проявляла интерес к собаке американцев, но туристы спрятали пса.
На следующий день Джейкобс обнаружил этого же аллигатор в бассейне около дома. Он забрался на игрушечного надувного аллигатора и плавал на нем. Туристы решили вызвать экспертов, чтобы избавиться от рептилии. Специалисты поймали ее и выпустили на волю.
Фото: UPI
Ранее сообщалось, что супруги прожили с роем пчел в стене два года, а также что зайцы устроили боксерский поединок посреди дороги.
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