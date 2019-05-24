Американская семья на отдыхе во Флориде наблюдала необычную картину: аллигатор забрался на надувного аллигатора в бассейне, передает "Униан".

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Дэвид Джейкобс из штата Джорджия рассказал, что отдыхал с семьей в Майами, когда столкнулся с аллигатором. Сначала рептилия проявляла интерес к собаке американцев, но туристы спрятали пса.

На следующий день Джейкобс обнаружил этого же аллигатор в бассейне около дома. Он забрался на игрушечного надувного аллигатора и плавал на нем. Туристы решили вызвать экспертов, чтобы избавиться от рептилии. Специалисты поймали ее и выпустили на волю.

Фото: UPI

Ранее сообщалось, что супруги прожили с роем пчел в стене два года, а также что зайцы устроили боксерский поединок посреди дороги.