Известная телеведущая Лилия Ребрик показала, как на отдыхе работает над своей фигурой. В Египте, где она отдыхает с мужем Андеем Диким и дочками Дианой и годовалой Полиной, Лилия не просто нежится на солнце, но и не забывает о спорте. Звезда, которая вернулась в форму после родов, похвасталась фигурой на пляже, показав пышную грудь.

Также Лиля рассказала, что для занятий спортом не обязательно нужен спортзал. На зеленых лужайках она вместе с Дианой занималась танцами и показала на фото и видео свой фирменный прыжок и растяжку.

"Ну и мой традиционный фирменный прыжок. Передаю умения подрастающему поколению", - написала Лилия под фото и пошутила, что такого египетские пальмы еще не видели.

Завершила она серию спортивно-развлекательных публикаций видео.

Раньше сообщалось о том, что звезда "Фабрики звезд" напугала поклонников внешним видом.