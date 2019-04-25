Лилия Ребрик шокировала растяжкой (фото) [ Редактировать ]
Известная телеведущая Лилия Ребрик показала, как на отдыхе работает над своей фигурой. В Египте, где она отдыхает с мужем Андеем Диким и дочками Дианой и годовалой Полиной, Лилия не просто нежится на солнце, но и не забывает о спорте. Звезда, которая вернулась в форму после родов, похвасталась фигурой на пляже, показав пышную грудь.
Также Лиля рассказала, что для занятий спортом не обязательно нужен спортзал. На зеленых лужайках она вместе с Дианой занималась танцами и показала на фото и видео свой фирменный прыжок и растяжку.
"Ну и мой традиционный фирменный прыжок. Передаю умения подрастающему поколению", - написала Лилия под фото и пошутила, что такого египетские пальмы еще не видели.
Завершила она серию спортивно-развлекательных публикаций видео.
Раньше сообщалось о том, что звезда "Фабрики звезд" напугала поклонников внешним видом.
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