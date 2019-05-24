Про свій вихід із перемовин щодо Донбасу заявив Віктор Медведчук. Голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" сказав про це сьогодні журналістам.

Як він сам пояснює, причина не тільки в тому, що його політсила в опозиції до президента Зеленського. Але й в тому, що існують принципові розбіжності між ними.

Зеленський не підтримує автономію для Донбасу та амністію для учасників війни. А саме це прагне реалізувати Медведчук в рамках свого мирного плану.