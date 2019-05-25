В течение суток в полицию поступило три сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом в Верховную Раду. По фактам подкупа избирателей начаты два уголовных производства, сообщает пресс-служба МВД.

"За первые сутки избирательного процесса зарегистрировано три сообщения о нарушениях в избирательной кампании, которая началась 24 мая. Сообщения поступили в дежурную часть полиции в Винницкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

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По двум сообщениям сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Раньше сообщалось о том, что в ЦИК объявили о начале избирательного процесса. А также Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.