Каменских осыпала Потапа нежными поцелуями (видео) [ Редактировать ]
Несколько дней назад Потап и Настя Каменских перестали скрывать свои отношения. Они сыграли грандиозную свадьбу, которую уже давно ждали фанаты дуэта. После официальной церемонии бракосочетания молодожены отправились в свадебное путешествие.
Сначала Потап показал их милое фото возле частного самолета - именно на нем влюбленные вместе с друзьями отправились в медовый месяц. А чуть позже Настя буквально довела поклонников до слез умиления невероятно нежным видео с новоиспеченным мужем.
Певица опубликовала в Instagram ролик из самолета. На видео они с Потапом сидят рядышком и Настя мило целует любимого в губы, после чего осыпает поцелуями все его лицо. Тот счастливо жмурится и улыбается. Артистка держит в руке бокал шампанского, также можно увидеть накрытый стол с закусками и фруктами.
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
Раньше сообщалось о том, что утром перед свадьбой Потап выложил в Instagram новый трек "Константа", который посвятил своей возлюбленной Насти. А также бывшая супруга Потапа высказалась о событии.
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