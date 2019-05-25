Несколько дней назад Потап и Настя Каменских перестали скрывать свои отношения. Они сыграли грандиозную свадьбу, которую уже давно ждали фанаты дуэта. После официальной церемонии бракосочетания молодожены отправились в свадебное путешествие.

Сначала Потап показал их милое фото возле частного самолета - именно на нем влюбленные вместе с друзьями отправились в медовый месяц. А чуть позже Настя буквально довела поклонников до слез умиления невероятно нежным видео с новоиспеченным мужем.

Певица опубликовала в Instagram ролик из самолета. На видео они с Потапом сидят рядышком и Настя мило целует любимого в губы, после чего осыпает поцелуями все его лицо. Тот счастливо жмурится и улыбается. Артистка держит в руке бокал шампанского, также можно увидеть накрытый стол с закусками и фруктами.

Раньше сообщалось о том, что утром перед свадьбой Потап выложил в Instagram новый трек "Константа", который посвятил своей возлюбленной Насти. А также бывшая супруга Потапа высказалась о событии.