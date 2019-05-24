В четверг, 23 мая, состоялась главная свадьба года. Известная украинская певица Настя Каменских вышла замуж за продюссера Алексея Потапенко. Однако мнения поклонников творчества звезды по этому поводу разделились.

Одни говорят, что молодожены прекрасно смотрятся вместе. А другие не верят в это и пишут, что это постановка и PR-ход.

"Это постановка или фотка со съёмок клипа", "Любви и счастья вам", "Это опять клип снимают", "Безумно красиво, по настоящему до глубины, будьте счастливы", "Событие , которого все ждали более 10 лет".

Раньше сообщалось о том, что утром перед свадьбой Потап выложил в Instagram новый трек "Константа", который посвятил своей возлюбленной Насти. А также бывшая супруга Потапа высказалась о событии.