Петиція про визнання Голодомору геноцидом набрала необхідну кількість голосів [ Редактировать ]
Петиція на сайті Бундестагу, що пропонує німецьким депутатам визнати Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу, набрала необхідну кількість голосів - 50 тисяч. Це означає, що її має розглянути парламент і, не виключено, що Бундестаг поставить на порядок денний питання геноциду українського народу.
Збір підписів триватиме і сьогодні, тож кількість голосів на підтримку петиції може зрости. Її мають право підписувати також громадяни України.
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