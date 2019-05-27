Петиція на сайті Бундестагу, що пропонує німецьким депутатам визнати Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу, набрала необхідну кількість голосів - 50 тисяч. Це означає, що її має розглянути парламент і, не виключено, що Бундестаг поставить на порядок денний питання геноциду українського народу.

Збір підписів триватиме і сьогодні, тож кількість голосів на підтримку петиції може зрости. Її мають право підписувати також громадяни України.