Майже півтори тисячі українців захворіли на кір минулого тижня. Із них понад 800 діти. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Від ускладнень після цієї недуги померли 17 людей. Найбільше хворих на Рівненщині. Чи вдалося стабілізувати ситуацію - з'ясовувала Сніжана Сидорук.

Сімдесят нових хворих на кір лише за минулий тиждень.

"Загалом по Рівненській області за 4 місяці зареєстровано 3282 випадки кору або це становить 283,3 випадки на сто тисяч населення. То цей показник, наш показник, є найвищий по державі", - говорить Віра Кручок, лікарка-епідеміолог Рівненського обласного лабораторного центру.

Найчастіше хвороба вражає дітей. Вісімдесят відсотків госпіталізованих - були нещеплені.

"Загалом за минулий рік 300 хворих. Це стаціонарно пролікованих. Серед них велика частка дітей раннього віку, звичайно шкільного віку, діти до року були також", - говорить Надія Сидорук, завідувачка дитячого інфекційного відділення Рівненської центральної міськлікарні.

Інфекційні відділення місцевих лікарень нині поволі порожніють. Недуга, кажуть медики, нарешті почала відступати.

"Найбільша частка хворих на кір припадала на січень. Це було проліковано близько 100 хворих. Поступово динаміка ішла на спад. У квітні в інфекційному дорослому відділенні проліковано 27 пацієнтів. Минулого тижня в нас поступило вісім пацієнтів", - говорить Галина Максимчук, завідувачка інфекційного відділення для дорослих Рівненської центральної міськлікарні.

Щеплення на рівні 95% здатне створити бар'єр для інфекцій. Однак на Рівненщині такого колективного імунітету немає.

"На сьогоднішній день попри те, що вже другий рік в нас іде ріст захворюваності на кір, нещеплені по області 8336дітей", - говорить Віра Кручок, лікарка-епідеміолог Рівненського обласного лабораторного центру.

Спалах небезпечної хвороби можна зупинити лише вакцинацією, переконують медики. Тож в області нині активно роблять щеплення і дорослим, і дітям.

"Люди зрозуміли, що вакциновані легше переносять або в легкій формі, або взагалі не хворіють на кір, то почали пацієнти щепитися", - говорить Олег Шрам, головний лікар "Центру первинної медико-санітарної діагностики "Центральний" Рівненської міськради.

Лише у цьому медзакладі цьогоріч уже щепили понад дві тисячі жителів Рівного: дітей і дорослих. Медики запевняють - вакцина якісна і в достатній кількості.

"Термін придатності 05.20 року в достаній кількості на даний час знаходиться 146 доз вакцини. Вакцина має індикатор. Він має буть чуть світліший, чим оцей кружок. Тоді вона нормальна рахується".

Віднедавна МОЗ зняло вікові обмеження щодо щеплення проти кору. Тепер рятівну ін'єкцію безкоштовно отримують дорослі і малюки до року.

"Згідно календаря профілактичних щеплень планові щеплення ми робимо в рік і шість років, але, якщо дитина до року є випадки в нас захворювань дітей до року, то ми рекомендуєм закликаєм дітей, які були контактними у вогнищі шестимісячного віку проводити щеплення теж", - говорить Людмила Яценя, головний епідеміолог Рівненського обласного управління охорони здоров'я.

Наразі хвороба пішла на спад, однак кір не відступив, кажуть епідеміологи. Нові спалахи захворюваності прогнозують уже на початку осені, коли почнеться навчання у школі.