Украинские военные будут выполнять только миротворческие миссии - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских миротворцев с профессиональным праздником. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети.
"Поздравляю членов украинских миротворческих миссий с Международным днем миротворца. За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира. Опыт многих наших миротворцев стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране. Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом", - написал президент.
Он также добавил, что Украина всегда стремилась мира и безопасности для своего народа и всех народов планеты.
"Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова выполнять только миротворческие миссии", - акцентировал Зеленский.
Раньше сообщалось о том, что у Зеленского рассказали о возможности Саакашвили стать членом партии "Слуга народа". А также Зеленский дал гражданство пяти иностранцам.
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