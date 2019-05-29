Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских миротворцев с профессиональным праздником. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети.

"Поздравляю членов украинских миротворческих миссий с Международным днем ​​миротворца. За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира. Опыт многих наших миротворцев стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране. Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом", - написал президент.

Читайте также Владимир Зеленский: что нужно знать о новом президенте

Он также добавил, что Украина всегда стремилась мира и безопасности для своего народа и всех народов планеты.

"Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова выполнять только миротворческие миссии", - акцентировал Зеленский.

Раньше сообщалось о том, что у Зеленского рассказали о возможности Саакашвили стать членом партии "Слуга народа". А также Зеленский дал гражданство пяти иностранцам.