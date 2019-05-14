"Винника в президенты": новое фото певца взбудоражило сеть [ Редактировать ]
Известный украинский певец Олег Винник не часто радует поклонников новыми фотографиями. А пару дней назад певец показал фото из Вильнюса.
Комментарии под фото были разнообразными:
"Так что Винника в призеденты? На следующие выборы?", "Вильнюс очень таинственный и очень атмосферный и тихий", "Красавец", "Прекрасный", "Ты суперский, ты всегда непревзойденный", "Итак все видят как ты хорош. Сколько можно в себя влюблять".
Є щось таємниче в атмосфері старого міста #Вільнюс #Ужупіс
Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)
Раньше сообшалось о том, что Олег Винник порадовал поклонниц сексуальным фото.
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