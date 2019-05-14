Известный украинский певец Олег Винник не часто радует поклонников новыми фотографиями. А пару дней назад певец показал фото из Вильнюса.

Комментарии под фото были разнообразными:

"Так что Винника в призеденты? На следующие выборы?", "Вильнюс очень таинственный и очень атмосферный и тихий", "Красавец", "Прекрасный", "Ты суперский, ты всегда непревзойденный", "Итак все видят как ты хорош. Сколько можно в себя влюблять".

Раньше сообшалось о том, что Олег Винник порадовал поклонниц сексуальным фото.