В Латвии избрали нового президента [ Редактировать ]
Сейм Латвии избрал президентом страны Эгилса Левитса. За него проголосовал 61 депутат, против - 32 человека. Он сменит на этом посту Раймонда Вейониса, сообщает пресс-служба латвийского Сейма.
Отмечается, что согласно Конституции Латвии, чтобы стать президентом, нужно набрать не менее 51 голоса в Сейме. Всего на пост президента были выдвинуты три кандидата: Эгилс Левитс, Юрис Янсонс и Дидзис Шмидт.
До избрания президентом, Левитс был судьей Суда Европейского Союза, а также членом правления международной публично-правовой ассоциации Societas iuris Publici Europaei.
Также он был депутатом пятого созыва Сейма, министром юстиции и вице-премьером, а также послом Латвии в Германии, Австрии, Венгрии и Швейцарии. Возглавлял Комиссию по конституционному праву президента Латвии, а также был автором концепции Декларации о восстановлении независимости Латвии и автором преамбулы Конституции.
Левитс окончил Гамбургский университет, юридический факультет и факультет политологии, факультет социальных наук и философии.
Раньше сообщалось о том, что в странах ЕС начинаются выборы в Европарламент. А также в НАТО обратились с призывом к России
по теме
Макрон рассказал о предстоящей встрече "нормадской четверки" и об отношениях с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу с Зеленским и рассказал о "нормадском формате"
США изучат возможность непризнания выданных жителям ОРДЛО паспортов РФ - Волкер
Волкер заявляет, что США изучат возможность принятия решения о непризнании российских паспортов
Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии
Депутаты отказались включать в повестку дня сессии вопрос об отсрочке запуска нового рынка электроэнергии
"Государство в смартфоне": Зеленский приступил к воплощению мечты
У Зеленского рассказали о первых шагах к воплощению мечты президента
На Донбассе ранен боец ВСУ
28 мая местные боевики и российские военные на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня