Сейм Латвии избрал президентом страны Эгилса Левитса. За него проголосовал 61 депутат, против - 32 человека. Он сменит на этом посту Раймонда Вейониса, сообщает пресс-служба латвийского Сейма.

Отмечается, что согласно Конституции Латвии, чтобы стать президентом, нужно набрать не менее 51 голоса в Сейме. Всего на пост президента были выдвинуты три кандидата: Эгилс Левитс, Юрис Янсонс и Дидзис Шмидт.

До избрания президентом, Левитс был судьей Суда Европейского Союза, а также членом правления международной публично-правовой ассоциации Societas iuris Publici Europaei.

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Также он был депутатом пятого созыва Сейма, министром юстиции и вице-премьером, а также послом Латвии в Германии, Австрии, Венгрии и Швейцарии. Возглавлял Комиссию по конституционному праву президента Латвии, а также был автором концепции Декларации о восстановлении независимости Латвии и автором преамбулы Конституции.

Левитс окончил Гамбургский университет, юридический факультет и факультет политологии, факультет социальных наук и философии.

Раньше сообщалось о том, что в странах ЕС начинаются выборы в Европарламент. А также в НАТО обратились с призывом к России