Тендерный комитет Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) проголосовал за избрание управителем резиденции "Межигорье" ООО "Скомпани".

Такое решение было принято тендерным комитетом в среду, 29 мая. Тендерный комитет АРМА во время заседания своим большинством проголосовал за избрание управителем "Межигорья" предприятия "Скомпани".

Согласно данным реестров, фирма создана в 2015 году. Уставный капитал компании составляет 1000 000 гривен.

Руководителем компании указан Алексей Вороненко. Компания предложила создание пляжей, детских площадок и фуд-кортов на территории "Межигорья".