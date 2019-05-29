В "Межигорье" появился новый управляющий: кто им стал [ Редактировать ]
Тендерный комитет Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) проголосовал за избрание управителем резиденции "Межигорье" ООО "Скомпани".
Такое решение было принято тендерным комитетом в среду, 29 мая. Тендерный комитет АРМА во время заседания своим большинством проголосовал за избрание управителем "Межигорья" предприятия "Скомпани".
Согласно данным реестров, фирма создана в 2015 году. Уставный капитал компании составляет 1000 000 гривен.
Руководителем компании указан Алексей Вороненко. Компания предложила создание пляжей, детских площадок и фуд-кортов на территории "Межигорья".
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