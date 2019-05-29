Малайзія вишле зі своєї території три тисячі тонн пластикового сміття - 60 контейнерів із відходами, які незаконно ввезли до країни. Про це повідомила міністерка довкілля та з питань зміни клімату Йео Бі Їн.

Чиновниця особисто ознайомилася з вантажем у порту столиці Куала-Лумпурі, та констатувала: сміття завезли до Малайзії за підробленими деклараціями. Серед країн-порушниць - США, Японія, Франція, Канада, Австралія і Велика Британія. Міністерка каже -мешканці розвинених країн не мають жодного уявлення про те, що замість того, щоб йти на переробку - їхні відходи потрапляють до інших країн та забруднюють там довкілля.