За цими териконами, а поблизу них укріплення бойовиків

Останніми днями на більшості ділянок фронту між Донецьком і Маріуполем ворог кидає в бій потужну артилерію. Під вогнем не лише позиції армійців, дістається і місцевим жителям. Про наслідки ворожих обстрілів - Руслан Смєщук.

Фронтова Мар'їнка, за цими териконами, а поблизу них укріплення бойовиків. Звідси вони постійно атакують українські позиції. Здебільшого прострілюють їх здалеку. Проте іноді поводяться інакше.

"Підходять досить близько, переходять через річку, у нас тут є завали. А зараз все позарастало - зеленка. В основному, з кулеметів стріляють, але буває і важке застосовують, техніку та 82 міномети", - говорить "Дід", військовослужбовець ЗСУ.

Бійці розповідають - ворожий вогонь ігнорують. До тих пір, поки він не стає по-справжньому небезпечним.

"Если начинают давить на нас, плотно стрелять, то мы докладуем и просим разрешить огонь. В умеренных объемах, или там более сильно. Все конечно от целей идет. Если они там, конечно, сильно наглеют или близко подходят - огонь открывается полюбому", - говорить Артем, військовослужбовець ЗСУ.

Іноді російські найманці обстрілюють і мирні квартали Мар'їнки та Красногорівки. Чим ближче до Маріуполя, тим частіше місцеві мешканці стають жертвами ворожих атак.

Це селище Чермалик. Як і багато інших, воно розташоване на березі Кальміусу. Річка виявилася кордоном між бойовиками та українськими солдатами. Вороги через Кальміус стріляють постійно.

"Тут недавно мне в спальню, пуля прилетела. Но, слава богу, что не насквозь. Только разбила переднее окно. Я не знаю, это какой-то беспредел невозможно уже это терпеть", - говорить Олена, жителька Чермалика.

Навіть коли знімалися ці кадри, десь біля Кальміусу періодично лунали вибухи.

"Особенно ночью страшно. Шо боимся даже на работу едем и боимся на остановку выйти. Потому что всякое бывает. Нам уходить некуда, может у кого есть деньги квартиру купить, а у нас нет. Поэтому живем так. Бах. О, слышно. Та то ще далеко, а тут пару дней назад было, шо и всю ночь танцевали. Дом трусится, окна трусятся", - говорить Світлана, жителька Чермалика.

Сьогодні під Маріуполем було особливо гаряче. Як повідомляють у штабі ООС - супротивник застосував проти армійців потужні гаубиці калібру 152 міліметри.