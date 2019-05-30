Нові подробиці скандалу з віце-прем'єром Австрії. Дівчина, яка називалася "племінницею російського олігарха", виявилася студенткою з Боснії. Це з'ясувало австрійське видання "Кроненцайтунґ". Ідеться про кадри 2017 року з Ібіци, на яких тодішній австрійський віце-прем'єр Ганс-Крістіан Штрахе.

За даними журналістів, за участь у створенні відео підставній "племінниці російського олігарха" платили близько семи тисяч євро на добу.

На зустрічі зі Штрахе вона обговорювала фінансування з боку Росії перед виборами до австрійського парламенту. Відео оприлюднили два тижні тому.

Після цього віце-прем'єр подав у відставку, в Австрії розвалилася керівна коаліція, а національна рада країни оголосила вотум недовіри канцлеру Себастьянові Курцу.