Політична криза в Австрії: "племінниця російського олігарха" виявилася студенткою з Боснії [ Редактировать ]
Нові подробиці скандалу з віце-прем'єром Австрії. Дівчина, яка називалася "племінницею російського олігарха", виявилася студенткою з Боснії. Це з'ясувало австрійське видання "Кроненцайтунґ". Ідеться про кадри 2017 року з Ібіци, на яких тодішній австрійський віце-прем'єр Ганс-Крістіан Штрахе.
За даними журналістів, за участь у створенні відео підставній "племінниці російського олігарха" платили близько семи тисяч євро на добу.
На зустрічі зі Штрахе вона обговорювала фінансування з боку Росії перед виборами до австрійського парламенту. Відео оприлюднили два тижні тому.
Після цього віце-прем'єр подав у відставку, в Австрії розвалилася керівна коаліція, а національна рада країни оголосила вотум недовіри канцлеру Себастьянові Курцу.
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