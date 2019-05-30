Перекриті дороги та заблокований рух. Мешканці сіл на Черкащині вийшли на масовий страйк. Обурені тим, що місцевий геокадастр не віддає людям землю, яка належить їм за всіма документами. Подробиці конфлікту з'ясовував Богдан Вербицький.

210-й кілометр траси Київ-Одеса. Близько трьохсот людей перекрили дорогу. Вимагають роздати їм близько чотирьох тисяч га землі.

"Це підриємство в селі Рудниківка, та підприємство в селі Ягубець. Пройдена вся процедура приватизації, фонд державного майна, проведена приватизаційна підготовка, проведена приватизацію підприємств", - говорить Костянтин Сидорук, голова КСП "Ягубець".

Однак бракує остаточного рішення держгеокадастру Черкаської області. На нього чекали понад два роки. Однак в установі людям увесь час відмовляли.

"Чим пояснюють? Нема землі! От прийшло письмо нема землі. Відмовили".

Не отримав своїх законних два гектари землі й Сергій. Ветеран бойових дій на Донбасі. Воював за незалежність України два роки.

"Коли подав документи, вони узнали, що ця земля вже не в оренді, вони її виставляють на аукціон. На аукціоні віддають не дивлячись, що вона була зарезервована за учасниками бойових дій", - говорить Сергій Школьний, капітан запасу ЗСУ.

Зрештою, люди звернулися до суду. Справу слухали в трьох інстанціях. Остаточне рішення ухвалив Верховний Суд. Утім, вердикт Феміди в держгеокадастрі виконувати відмовилися.

"Головою правління держгеокадастру в Черкаській області в особі її керівника Залоги Ольги Володимиріни не виконує законне рішення верховного суду України", - говорить Костянтин Сидорук, голова КСП "Ягубець".

На протест приїхали й представники геокадастру. Переконують, люди не мають права на землю.

"Мали право на це керівники державного підприємства. Ними було приховано той факт, що держаного підприємства на момент отримання дозволу вже не існувало", - говорить Інна Пилипас, головний спеціаліст відділу представництва в судах та інших органах Юридичного управління головного управління Держгеокадастру в Черкаській області.

І в усьому звинувачують місцевий центр надання адмін послуг.

"Станом на сьогодні проект землеустрою до головного управління не надходив. Це є адміністративна послуга, яка надається через центр надання адміністративних послуг", - говорить Інна Пилипас, головний спеціаліст відділу представництва в судах та інших органах Юридичного управління головного управління Держгеокадастру у Черкаській області.

Переконати протестувальників працівникам геокадастру не вдалося.

"Банду геть! Банду геть! У вас нема совісті! Вас за грати нада".

Акція протесту відбувалася під пильним наглядом поліції.

"Виставлені регулювальники, які будуть безпосередньо регулювати дорожній рух. Для водіїв звичайно що подібні затруднення і затори у русі", - говорить Олександр Кокоба, керівник управління патрульної поліції Черкаської області.

Блокували дорогу активісти протягом години. Також підписали спеціальний лист до президента. Із вимогою втрутитися в ситуацію.