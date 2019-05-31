В Украине вводят сезонные ограничения для транспорта [ Редактировать ]
На дорогах Украины с 1 июня вводятся сезонные ограничения на передвижение большегрузного транспорта, сообщает "Укравтодор" в Facebook.
Таким образом, в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов введут ограничение и запрет на передвижение по дорогам общего пользования государственного значения грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, пишет "РБК-Украина".
Ограничение не будет распространяться на транспортные средства, которые осуществляют перевозки опасных, скоропортящихся грузов, животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
"Для временной стоянки транспортных средств используются более 900 площадок в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса", - сообщает "Укравтодор".
За соблюдением ограничений для грузового транспорта будут следить территориальные подразделения "Укртрансбезопасности" и соответствующие областные подразделения Нацполиции.
"Укравтодор" просит пользователей дорог и перевозчиков с пониманием отнестись к вопросу сохранения дорог от преждевременных разрушений и соблюдать условия временных ограничений движения", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в Днепре BMW на скорости влетел в Renault. А также под Тернополем произошло жуткое ДТП
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