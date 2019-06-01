В пятницу, 31 мая, в Днепре в детскую городскую больницу доставили 7-летнего мальчика с серьезным ранением руки. Оказалось, ребенок выстрелил себе в руку из пистолета, передает "Информатор".

Предварительно известно, что 7-летний мальчик находился в гостях вместе со своей бабушкой. Пока взрослые сидели во дворе, малыш смотрел телевизор.

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Видимо, в один момент ему стало скучно и он нашел коробку, в которой лежал газовый пистолет. После этого мальчик, играючи, выстрелил себе в руку. Травма оказалось достаточно серьезной, а потому медикам оставалось лишь ампутировать часть фаланги мальчика.

Фото: Информатор

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