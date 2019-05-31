Галкин рассказал о разводе с Пугачевой [ Редактировать ]
Юморист Максим Галкин и примадонна Алла Пугачева официально расписались в 2011 году, хотя уже продолжительное время проживали до вступления в законный брак.
Недавно Максим Галкин рассказал в программе русского рэпера, как он видит дальнейшую жизнь с примадонной и что будет, когда шоумен сам достигнет того возраста, в котором сегодня пребывает его звездная супруга.
В частности, у Галкина спросили, наверстает ли он упущенное, взяв в жены молодую, когда ему самому будет уже за 70. На это Максим ответил, что у примадонны отличное здоровье, поэтому ее не стоит сбрасывать со счетов. А еще Галкин уверен, что у него будет только одна жена, и уточнил, что это будет та, что есть сейчас.
Галкин заявил, что привык уже к подколкам по поводу возраста примадонны, и его это даже не задевает.
"Я же не пожилых люблю. Я люблю одного человека. Я влюбился. Мне было 25, ей было 52. Но мне все равно, сколько ей лет. Я же ее люблю не за возраст, а потому что она такая, и нам хорошо вместе. И между нами было все, что бывает между двумя людьми, которые любят друг друга".
Галкин рассказал, что между ними было все. После одной крупной ссоры он даже думал развестись с Пугачевой.
Ситуацию спасло то, что юмористу надо было уезжать на гастроли. Длительная разлука с женой все раставила на свои места. Больше супруги не доводили отношения до "пожарного состояния".
Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева показала милое видео с дочерью. А также Пугачева шокировала поклонников признанием.
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