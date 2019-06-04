Інститут нацпам'яті назвав пам'ятники Жукову символікою комуністичного режиму [ Редактировать ]
Пам'ятники Георгію Жукову є символікою комуністичного режиму і до визначених законом винятків не належать - про це заявили в інституті національної пам'яті. Тож знесений у Харкові пам'ятник і так мав бути демонтований.
І жодної правової колізії, як заявляла про це речниця Президента тут немає. Адже Жуков після Другої світової війни роками обіймав керівні посади у вищих органах влади СРСР.
Тому його пам'ятник є символікою комуністичного тоталітарного режиму. В інституті національної пам'яті також нагадали, що повернути проспекту генерала Григоренка у Харкові стару назву імені Жукова - згідно із законом теж неможливо.
по теме
Суд переніс розгляд справи про подорожчання проїзду у Харкові
Вартість поїздки в наземному транспорті зросла з 4 до 6, а в підземці - до 8 гривень. Активісти оскаржили це рішення у суді
Харківського губернатора визнали найефективнішою головою ОДА в Україні
Хто з голів обласних адміністрацій найефективніше виконує свої обіцянки? Аналітичний портал "Слово і діло" проаналізував і підрахував відсоток виконаних зобов'язань і зробив свої висновки щодо ефективності очільників регіонів
Акт вандалізму у Харкові: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає покарати винуватців
Покарати ініціаторів знесення пам’ятника маршалу Георгію Жукову вимагають в "Опозиційній платформі - За життя". Звернення до правоохоронців та влади розмістили на сторінці політсили у Фейсбуці
З'їзд партії "Довіряй ділам" проходив під гучні протести
З'їзд партії "Довіряй ділам" проходив під гучні заклики представників націонал-патріотичних організацій. Під стінами Палацу спорту вони влаштували акцію протесту
Головному претенденту на прем'єрське крісло загрожує довічне ув'язнення
Ця справа багато в чому унікальна: дуже рідко високопосадовців змушують відповідати не за вчинки, а за заяви - це може стати прецедентом і навіть змінити якість політичних дебатів у країні