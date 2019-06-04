Знесений у Харкові пам'ятник і так мав бути демонтований

Пам'ятники Георгію Жукову є символікою комуністичного режиму і до визначених законом винятків не належать - про це заявили в інституті національної пам'яті. Тож знесений у Харкові пам'ятник і так мав бути демонтований.

І жодної правової колізії, як заявляла про це речниця Президента тут немає. Адже Жуков після Другої світової війни роками обіймав керівні посади у вищих органах влади СРСР.

Тому його пам'ятник є символікою комуністичного тоталітарного режиму. В інституті національної пам'яті також нагадали, що повернути проспекту генерала Григоренка у Харкові стару назву імені Жукова - згідно із законом теж неможливо.