Володимир Зеленський звернувся до Росії через загострення конфлікту на Донбасі [ Редактировать ]
Загострення на Донбасі сьогодні обговорять у Брюсселі. Про це у Facebook повідомив Володимир Зеленський. Він наголосив, що загибель трьох бійців ЗСУ - це демонстрація відкритої російської агресії, і пообіцяв порушити це питання у столиці Євросоюзу. Там Глава держави перебуває з дводенним візитом. Сьогодні він має зустрітись із Верховним представником ЄС Федерікою Могеріні та очільником Євроради Дональдом Туском.
Також Зеленський звернувся до керівництва Росії. Він наголосив, що загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську.
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