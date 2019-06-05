Загострення на Донбасі сьогодні обговорять у Брюсселі. Про це у Facebook повідомив Володимир Зеленський. Він наголосив, що загибель трьох бійців ЗСУ - це демонстрація відкритої російської агресії, і пообіцяв порушити це питання у столиці Євросоюзу. Там Глава держави перебуває з дводенним візитом. Сьогодні він має зустрітись із Верховним представником ЄС Федерікою Могеріні та очільником Євроради Дональдом Туском.

Також Зеленський звернувся до керівництва Росії. Він наголосив, що загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську.