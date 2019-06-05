Річки по всьому світу забруднені антибіотиками, - такі результати дослідження британського Університету Йорка. Там проаналізували зразки води з річок сімдесяти 72 країн. У 65 - виявили сліди антибіотиків.

Хімічні речовини потрапляють у воду та ґрунт з побутовими відходами, а також через витоки з очисних споруд та об'єктів виробництва ліків. Це призводить до появи надбактерій, стійких до впливу будь-яких препаратів. Найзабрудненішими визнали річки Азії та Африки.