Антибіотики у річках призвели до появи потужних супербактерій [ Редактировать ]
Річки по всьому світу забруднені антибіотиками, - такі результати дослідження британського Університету Йорка. Там проаналізували зразки води з річок сімдесяти 72 країн. У 65 - виявили сліди антибіотиків.
Хімічні речовини потрапляють у воду та ґрунт з побутовими відходами, а також через витоки з очисних споруд та об'єктів виробництва ліків. Це призводить до появи надбактерій, стійких до впливу будь-яких препаратів. Найзабрудненішими визнали річки Азії та Африки.
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