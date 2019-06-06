На центральном вокзале нашли труп с билетом в руках [ Редактировать ]
В четверг, 6 июня, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале нашли труп мужчины. Он сидел на парапете у выхода из подземного перехода и не подавал признаков жизни, сообщает "Информатор".
К полицейским обратились прохожие, которые сказали, что наблюдают за мужчиной, который сидит на парапете возле перехода и не подает признаков жизни уже длительное время.
На место вызвали врачей, они констатировали смерть. Предварительно, внешних следов насильственной смерти не обнаружили. Стоит отметить, что в кармане у мужчины лежал билет на поезд в Винницу, который должен был отправиться 5 июня в 23:44.
Ранее сообщалось, что женщина записала видеообращение и выбросилась из окна 14 этажа.
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