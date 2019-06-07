Среди поправок к новому избирательному кодексу есть предложения ввести процедуру изменения места голосования онлайн. Об этом сообщил глава рабочей группы по наработке избирательного кодекса народный депутат Александр Черненко, передает "РБК-Украина".

Парламентарий отметил, что такая новация - качественный шаг вперед.

"Я являюсь автором более ста поправок, касающихся списков избирателей. Мы предлагаем сделать качественный шаг вперед. Например, изменение избирательного адреса или изменение места голосования, чтобы, например, могли сделать это онлайн", - рассказал Черненко.

По его словам, принятие соответствующих поправок поможет устранить очереди в органах Государственного реестра избирателей для тех граждан, которые желают изменить место голосования.

"Это может осуществляться через кабинет избирателя (на сайте ГРИ, - ред.) или через цифровую подпись. Так можно менять место голосования, а не отстаивать очереди. Это то, что предлагается правками. К сожалению, в редакции первого чтения избирательного кодекса этого нет. Я буду пытаться, чтобы эти поправки были поддержаны", - добавил он.

Напомним, что в ЦИК уже зарегистрировали больше 30 кандидатов на выборы. Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду. Также в ЦИК утвердили почти 2 млрд бюджета.